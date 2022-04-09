Российские миллиардеры массово интересуются домами в Дубае

«Мы получаем все больше запросов от российских олигархов. Такие люди ищут более крупные инвестиции, они боятся держать свои активы в европейских странах», — добавляет Шериф Нади Варли, ведущий брокер по недвижимости в компании Vartur Real Estate с офисами в Дубае и Турции.