Российские миллиардеры массово интересуются домами в Дубае

Англоязычный Forbes сообщает, что число миллиардеров, которые желают купить недвижимость в Дубае, выросло после санкций. Издание цитирует местных брокеров по операциям с недвижимостью, которые утверждают, что показывают квартиры и дома российским миллиардерам.
«Мы наблюдаем интерес со стороны олигархов, не только к приобретению собственности в Дубае, но и к проживанию в Дубае», — отметил изданию агент, который пожелал остаться неизвестным.
«Мы получаем все больше запросов от российских олигархов. Такие люди ищут более крупные инвестиции, они боятся держать свои активы в европейских странах», — добавляет Шериф Нади Варли, ведущий брокер по недвижимости в компании Vartur Real Estate с офисами в Дубае и Турции.
Миллиардеров, «которых переместили санкции и которым не рады на Западе», привлекает в Дубае несколько аспектов, важных для жизни и бизнеса. Например, в ОАЭ гибкая визовая программ: виза предоставляется по прибытии и действительна в течение 90 дней с даты въезда.
ОАЭ также включили в список стран, куда россиянам выгодней всего лететь на майские праздники.