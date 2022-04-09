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8 часов назад

Российские миллиардеры массово интересуются домами в Дубае

Мира Маркина

Англоязычный Forbes сообщает, что число миллиардеров, которые желают купить недвижимость в Дубае, выросло после санкций. Издание цитирует местных брокеров по операциям с недвижимостью, которые утверждают, что показывают квартиры и дома российским миллиардерам.

Российские миллиардеры массово интересуются домами в Дубае
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Мы наблюдаем интерес со стороны олигархов, не только к приобретению собственности в Дубае, но и к проживанию в Дубае», — отметил изданию агент, который пожелал остаться неизвестным.

«Мы получаем все больше запросов от российских олигархов. Такие люди ищут более крупные инвестиции, они боятся держать свои активы в европейских странах», — добавляет Шериф Нади Варли, ведущий брокер по недвижимости в компании Vartur Real Estate с офисами в Дубае и Турции.

Миллиардеров, «которых переместили санкции и которым не рады на Западе», привлекает в Дубае несколько аспектов, важных для жизни и бизнеса. Например, в ОАЭ гибкая визовая программ: виза предоставляется по прибытии и действительна в течение 90 дней с даты въезда.

ОАЭ также включили в список стран, куда россиянам выгодней всего лететь на майские праздники.

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