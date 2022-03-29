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52 минуты назад

Египет продлил безвизовый режим россиянам и украинцам

Диана Товсепова

Застрявшим в Египте россиянам и украинцам власти страны продлят безвизовый режим. Об этом рассказал министр туризма и древностей АРЕ Халед аль-Анани Ближневосточного регионального комитета Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает ФАН.

Египет продлил безвизовый режим россиянам и украинцам
Фото: Sam Valadi | Источник: ZUMAPRESS.comSam Valadi | Источник: ZUMAPRESS.com

Чиновник отмечает, что около 17 тысяч человек из-за политической ситуации не смогли вернуться домой с египетских курортов. Регулярное авиасообщение с Египтом приостановлено.

Часть туристов уже вывезли из североафриканской республики специальными вывозными рейсами, а те, кто остался, живут в отелях и гостиницах.

Важно, что размещение россиян и украинцев в 3-звездочных отелях оплачивает Фонд туризма. Цена за проживание одного застрявшего человека в сутки, включая завтрак, обед и ужин составит 20 долларов. Такую сумму установило министерство.

Часть путешественников уже покинула Египет вывозными рейсами. Оставшиеся продолжат жить в местных гостиницах.

По словам чиновника, это будет дешевле, чем оплатить транзит таких туристов обратно домой. К тому же, решение должно положительно повлиять на туристическую репутацию Египта.

Ранее мы писали о том, что надо знать перед поездкой в Египет.

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