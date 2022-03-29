Туры в Абхазию могут подорожать

На фоне роста цен россиян предупредили о подорожании туров в Абхазию. Такой прогноз дал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Его цитирует издание РИА Новости.

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В частности, министр прогнозирует подорожание отдыха в республике на 20-30 % из-за роста цен на продукты, которое, в свою очередь, напрямую зависит от курса доллара.

Так, по словам Теймураза Хишба, самое дешевое трехразовое питание стоило 600 рублей, тогда как в этом году его стоимость может увеличиться до 800 рублей.

При этом эксперты считают, что резкого подорожания для россиян не будет, если рост цен на продукты и другие расходы отеля (бытовая химия, постельное белье, зарплаты персонала) не превысит 20%.

«Напомню, что для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50 процентов», — приводит слова владельца «ВэлнэсПаркОтель Гагра» Игоря Жигуна издание Lenta.ru.