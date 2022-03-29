Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
3 часа назад

Туры в Абхазию могут подорожать

Диана Товсепова

На фоне роста цен россиян предупредили о подорожании туров в Абхазию. Такой прогноз дал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Его цитирует издание РИА Новости.

Туры в Абхазию могут подорожать
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В частности, министр прогнозирует подорожание отдыха в республике на 20-30 % из-за роста цен на продукты, которое, в свою очередь, напрямую зависит от курса доллара.

Так, по словам Теймураза Хишба, самое дешевое трехразовое питание стоило 600 рублей, тогда как в этом году его стоимость может увеличиться до 800 рублей.

При этом эксперты считают, что резкого подорожания для россиян не будет, если рост цен на продукты и другие расходы отеля (бытовая химия, постельное белье, зарплаты персонала) не превысит 20%.

«Напомню, что для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50 процентов», — приводит слова владельца «ВэлнэсПаркОтель Гагра» Игоря Жигуна издание Lenta.ru.

Ранее мы писали о том, сколько стоят бюджетные туры в Абхазию.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители