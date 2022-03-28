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1 час назад

Почему в Турции пьют чай из особых стаканов: видео

Чайная культура, которая берет истоки в Китае, прижилась в Турции, но обрела свои характерные черты. TikTok-блогер @zhenyalavrik задалась вопросом, почему в этой стране пьют чай из особой посуды – армуды? Ответ в ее ролике.

Версия номер один: необычная форма стакана позволяет сохранить напиток теплым как можно дольше. Номер два – классический армуд напоминает бутон тюльпана, а этот цветок, как известно, является символом Османской Империи и Турции.

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