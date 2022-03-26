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39 минут назад

Как россиянам попасть сейчас в Европу

Дарья Амосова

Какие варианты попасть на территорию Европы в нынешних условиях? На вопрос «Рамблер» ответил Артем Венскель — основатель туристического агентства «Море тут».

Как россиянам попасть сейчас в Европу
Фото: Кадр из фильма «Евротур»Кадр из фильма «Евротур»

События на Украине привели к практически полному прекращению полетов российских авиакомпаний за границу.

Однако ограничений непосредственно на въезд для граждан России нигде не ввели. Авиасообщение нарушено, плюс нет прямых рейсов, но можно добраться через третьи страны.

Через какие страны можно лететь

Сейчас самое популярное направление для пересадки — Стамбул, Дубай, Катар, Ташкент.

Все очень быстро меняется. На данный момент без ограничений можно получить визы в Италию, Грецию, Венгрию. Но выдачу любых виз прекратили Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Норвегия. Если у вас были испанские визы, которые закончились в период пандемии, то можно подать на продление.

На официальном уровне никаких запретов и ограничений на выдачу виз и сроков действия не поступало.

Есть сообщения, что для граждан России визы выдаются не очень хорошо — особенно это касается Греции.

«Рамблер» уже писал, как сейчас получить шенгенскую визу в России. Пока что проблемы возникают не с выдачей виз, а с бронью отелей. Карты Visa и Mastercard, а также карты санкционных банков могут не переводить платеж иностранным компаниям. Однако многие консульства не выдают визы без подтвержденного жилья.

Заграница,Артем Венскель,Visa,
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