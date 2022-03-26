Как россиянам попасть сейчас в Европу

Какие варианты попасть на территорию Европы в нынешних условиях? На вопрос «Рамблер» ответил Артем Венскель — основатель туристического агентства «Море тут».

Фото: Кадр из фильма «Евротур» Кадр из фильма «Евротур»

События на Украине привели к практически полному прекращению полетов российских авиакомпаний за границу.

Однако ограничений непосредственно на въезд для граждан России нигде не ввели. Авиасообщение нарушено, плюс нет прямых рейсов, но можно добраться через третьи страны.

Через какие страны можно лететь

Сейчас самое популярное направление для пересадки — Стамбул, Дубай, Катар, Ташкент.

Все очень быстро меняется. На данный момент без ограничений можно получить визы в Италию, Грецию, Венгрию. Но выдачу любых виз прекратили Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Норвегия. Если у вас были испанские визы, которые закончились в период пандемии, то можно подать на продление.

На официальном уровне никаких запретов и ограничений на выдачу виз и сроков действия не поступало.

Есть сообщения, что для граждан России визы выдаются не очень хорошо — особенно это касается Греции.