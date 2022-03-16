Как сейчас получить шенгенскую визу в России

Почти все страны Европы закрыли небо для России, но визы в Шенгенскую зону все еще выдают. Попасть в шенгенские страны в марте 2022 получится только с пересадками, дороже и, вероятно, не с первого раза. Однако это все еще возможно. Как получить сейчас шенген в России?

Фото: Фотобанк Moscow-Live Фотобанк Moscow-Live

Плохие новости: ситуация меняется каждый день

К сожалению, информация, актуальная на сегодня, может стать неактуальной завтра. Проверяйте точные данные на сайте консульств.

Хорошие новости: их несколько

1. Выдача виз не запрещена окончательно, а приостановлена

Это значит, что данные ограничения временны.

Кто приостановил выдачу виз: Чехия, Литва, Норвегия, Эстония и Латвия. Португалия и Греция отменили "покупку" ВНЖ. Кипр перестал выдавать россиянам визы для однократного въезда. Словения усложнила систему подачи документов. В Бельгию, Данию, Исландию, Нидерланды, Польша не выдают туристические визы.

2. Какие-то страны все еще выдают туристические визы

Это Италия (можно переоформить), Греция, Венгрия, Австрия, Хорватия, Норвегия, Франция.

Остальные страны выдают другие типы виз, но не туристические.

Между странами Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль, а потому можно передвигаться самостоятельно.

Помимо стандартного пакета документов, для подачи на визу понадобится тест, сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ЕМА и ВОЗ, или справка о выздоровлении. Конкретный список необходимых документов необходимо смотреть на сайте консульства.

Проблемы возникают не с выдачей виз, а с сбором документов. Большинство стран требуют предоставить бронь отеля на даты поездки. У россиян с этим проблема: карты Visa и Mastercard, а также карты санкционных банков могут не переводить платеж иностранным компаниям.

Эксперты оценивают, что большинство стран Шенгенской зоны и ЕС заинтересованы в приеме российских туристов летом 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.