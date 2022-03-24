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46 минут назад

Россиянам дали советы по расчетам в валюте за рубежом

Диана Товсепова

Российские туристы смогут избежать сложностей за рубежом при оплате в валюте, если будут следовать советам экспертов. Рекомендации для россиян опубликовал портал TourDom.ru.

Россиянам дали советы по расчетам в валюте за рубежом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, рекомендуется, заранее вносить депозит в рублях через туроператора для оплаты дополнительных услуг в отеле.

«Тогда наличные туристам почти не понадобятся. Когда счет будет закрыт, мы вернем разницу, если она останется», — объяснил глава компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

По словам руководителя сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, такая схема, действительно, работает. Кроме того, сейчас многие заранее планируют и бронируют трансферы, экскурсии и даже ужины через своего туроператора.

Также российским туристам напомнили, что получить наличные деньги за рубежом можно посредствам систем денежных переводов, таких как «Золотая корона» и «Контакт». С помощью официального сайта или приложения каждого сервиса можно отправить деньги с карты самому себе. Однако, в такой схеме будут минусы: ограничения по суммам переводов и потеря на конвертации.

Ранее мы писали о том, что такое апостиль и зачем он нужен за границей.

Заграница,Алексан Мкртчян,
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