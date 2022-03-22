Что такое апостиль и зачем он нужен на документах за границей

Чтобы использовать за границей российские документы, необходимо заверить их международную силу, проставив апостиль. Рассказываем, что это такое и как его получить.

Что такое апостиль

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Согласно русскоязычной «Википедии», апостиль — «международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации».

Если по-простому, апостиль — это бумажка или штамп, которая подтверждает международную силу документов.

oformidoc.ru

Зачем он нужен

Если вам нужно использовать за границей любой документ, кроме заграничного паспорта, без апостиля не обойтись. Апостиль подтверждает, что бумаги имеют силу не только на родине, но и за рубежом. Дополнительно часто нужен нотариально заверенный перевод на язык страны, где вы будете использовать документ.

Если вы собираетесь на ВНЖ, ПМЖ за границу, будете приобретать недвижимость, поступать в университет, — апостиль на документах нужен.

Если едете путешествовать и ничего больше, то не нужен.

Где его выдают

Для свидетельства о рождении, смерти, замужестве и разводе это ЗАГС, для дипломов — отдел Министерства образования РФ.

С 1 июля 2022 заявление на электронный апостиль можно будет подать через Единый портал госуслуг.

Как сделать

Прибыть в место выдачи и запросить услугу. Часто ее делают «одним днем», но могут и задержаться.

Документ не должен быть помятым, ламинированным, с существенными дефектами. Имя и фамилия, другие данные должны быть четко видны, исключаются исправления.

Документы, для которых может понадобиться апостиль, если вы подаетесь на ВНЖ или учебу за границей

Свидетельство о рождении;

Свидетельство о браке, разводе:

Справка об отсутствия брака;

Свидетельство о рождении детей.

Дипломы из школы/университета

Переведенная выписка из трудовой книжки;

Трудовой договор;

Документы, подтверждающие наличие имущества.

В каких странах действует апостиль России

Все страны, присоединившиеся к Гаагской конвенции 5 октября 1961 года — посмотреть их можно тут. Апостиль не нужен для стран, с которыми у России подписаны договоры о взаимном признании официальных документов. Например, это большинство стран бывшего СССР и часть других. Для остальных стран понадобится консульская легализация.

Сколько стоит апостиль

2500 рублей за каждый документ. Сборы за «срочность» оплачиваются отдельно.

Сколько действует апостиль