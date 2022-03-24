Видео: какой цвет у воды в Индийском океане и Атлантике

Пользователь TikTok и путешественник @papazhuk выложил ролик, где показал разницу между цветом воды в Атлантическом и Индийском океанах. Ролик набрал 18 млн просмотров и 1,6 млн лайков.
Александр @papa_zhuk — судоводитель и любитель океанов. На его канал в TikTok подписано 1,9 млн человек. Блогер выкладывает ролики из океанских глубин, видео с приливами и отливами, обзоры на морские прогулки — в общем, все, что может интересовать моряка. У Александра есть дочь Арина, с которой тот разговаривает по-английски.
В комментариях под роликами подписчики одновременно восторгаются и боятся того, что скрывает глубина.
«Если бы я там плавала, я бы боялась, что меня кто-то съест»;
«Мне от одного вида глубины плохо...»;
«В Атлантике вообще кайф, мне кажется, теплее как будто»;
«Как красиво».
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