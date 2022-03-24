Видео: какой цвет у воды в Индийском океане и Атлантике

Пользователь TikTok и путешественник @papazhuk выложил ролик, где показал разницу между цветом воды в Атлантическом и Индийском океанах. Ролик набрал 18 млн просмотров и 1,6 млн лайков.

Александр @papa_zhuk — судоводитель и любитель океанов. На его канал в TikTok подписано 1,9 млн человек. Блогер выкладывает ролики из океанских глубин, видео с приливами и отливами, обзоры на морские прогулки — в общем, все, что может интересовать моряка. У Александра есть дочь Арина, с которой тот разговаривает по-английски.