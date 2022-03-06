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1 час назад

Блогер показал результат пересадки волос в Стамбуле: видео

Мира Маркина

Блогер @aptieziev показал, как выглядит голова «до» и «после» операции по пересадке волос в Стамбуле, Турция. Мужчина подписал ролик: «6 лет думал о пересадке».

Операции по пересадке волос — популярная услуга в Турции. Иностранцы выбирают страну из-за дешевизны и качества исполнения. В комментариях отметили: «В Стамбуле очень квалифицированные врачи, большая конкуренция по части рино [ринопластики — прим.ред.] и пересадки, и цены дешевле чем в Европе и СНГ».

Многие комментаторы отметили, что сами сделали услугу:

«6 лет назад делал и год позже второй раз, доволен».

«Я делал такую операцию. Придется вторую делать потом».

«Я 8 лет назад делал. На сегодняшний день 95% опять выпали».

«Делал зимой. Операция продлилась 10 часов. Трогать нельзя, шапку нельзя, мыть голову под напором нельзя, башка чешется. Спишь боком поначалу».

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