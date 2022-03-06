Блогер показал результат пересадки волос в Стамбуле: видео

Блогер @aptieziev показал, как выглядит голова «до» и «после» операции по пересадке волос в Стамбуле, Турция. Мужчина подписал ролик: «6 лет думал о пересадке».

Операции по пересадке волос — популярная услуга в Турции. Иностранцы выбирают страну из-за дешевизны и качества исполнения. В комментариях отметили: «В Стамбуле очень квалифицированные врачи, большая конкуренция по части рино [ринопластики — прим.ред.] и пересадки, и цены дешевле чем в Европе и СНГ».