Блогер показал результат пересадки волос в Стамбуле: видео

Блогер @aptieziev показал, как выглядит голова «до» и «после» операции по пересадке волос в Стамбуле, Турция. Мужчина подписал ролик: «6 лет думал о пересадке».
Операции по пересадке волос — популярная услуга в Турции. Иностранцы выбирают страну из-за дешевизны и качества исполнения. В комментариях отметили: «В Стамбуле очень квалифицированные врачи, большая конкуренция по части рино [ринопластики — прим.ред.] и пересадки, и цены дешевле чем в Европе и СНГ».
Многие комментаторы отметили, что сами сделали услугу:
«6 лет назад делал и год позже второй раз, доволен».
«Я делал такую операцию. Придется вторую делать потом».
«Я 8 лет назад делал. На сегодняшний день 95% опять выпали».
«Делал зимой. Операция продлилась 10 часов. Трогать нельзя, шапку нельзя, мыть голову под напором нельзя, башка чешется. Спишь боком поначалу».
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