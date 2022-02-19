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2 часа назад

Видео: блогер показала, как изнутри выглядит самый дорогой отель Дубая

Мария Каткова

Дубай нередко называют любимым городом богачей, так как все там буквально пропитано роскошью. Самые высокие небоскребы, экзотические развлечения и все самое дорогое находится именно там. На искусственном острове Палм-Джумейра расположен самый дорогой отель на курорте под названием "Атлантис". Там отдыхают звезды, спортсмены и политики.

Цены на номера начинаются здесь от 81 тысячи рублей на двоих за одну ночь. За эту сумму вы получаете огромный номер с двумя санузлами и гостиной, телевизор с кабельным и спутниковым телевидением, гардеробную, настольные игры, книги и фильмы. Из отельных услуг постояльцам предлагается бесплатное такси от и до аэропорта, два бассейна, аквапарк, теннисные корты и поля для гольфа, бар, океанариум и собственный отельный пляж. Как все это выглядит внутри — смотрите на видео, которое сняла блогер Юлия (@perfilovaj).

Ранее сообщалось, что нужно знать перед поездкой в Дубай.

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