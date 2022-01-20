Не работает WhatsApp: что нужно знать перед поездкой в Дубай

Многие российские туристы предпочитают пережидать холода в ОАЭ, где самым популярным курортом стал Дубай. Там теплое море зимой, развита инфраструктура, а также есть масса различных развлечений, которые подойдут даже бюджетным туристам. Однако у отдыха в Дубае есть свои минусы. Например там не работают некоторые мессенджеры и не продают алкоголь. В материале ”Рамблера” — о нюансах, которые нужно знать перед тем, как поехать в Дубай.

Не работают многие мессенджеры

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В Дубае вы не сможете связаться с родственниками и друзьями из России по WhatsApp, Viber и Skype. Вам придется использовать другие мессенджеры для связи. Согласно местным законам, передача голосовых сообщений через интернет должна иметь лицензию от оператора сотовой связи, а европейские компании не нацелены на эту аудиторию, поэтому бюрократическими вопросами не занимаются. В Дубае есть всего два официально работающих мессенджера: Du и Etisalat. Они ведут жесткую конкуренцию с другими приложениями, а государство их в этом поддерживает, так как это — местные компании.

Примечательно, что лучше не рисковать и не пользоваться мессенджерами даже с подключением VPN. Они будут работать, но в ОАЭ это противозаконно и может караться штрафом или заключением под стражу. Как говорят туристы, которые пытались пользоваться WhatsApp для звонков, он либо прерывается, либо вовсе не проходит.

Запрещен алкоголь

В ОАЭ запрещена продажа алкоголя, а также нельзя появляться на улице в состоянии опьянения. В Дубае за этим следят гораздо строже из-за большого количества туристов. Если вы планировали выпивать в отпуске, то узнайте заранее, есть ли у вашего отеля лицензия на продажу алкоголя. Можно пить спиртные напитки в отелях, а также в закрытых ресторанах и клубах, но знайте меру, так как если на улице полицейские заподозрят вас в нетрезвом состоянии, то вас могут депортировать. Также есть специальные магазины, где продают алкоголь. Перед покупкой вас попросят подписать лицензию, где вы указываете свой возраст, паспортные данные, а также вероисповедание. В последнем пункте и кроется разгадка запрета на алкоголь.

Дело в том, что в ОАЭ исповедуют ислам. Согласно религиозным законам, употреблять алкоголь запрещено по ряду причин: он туманит сознание, отдаляет от понимания религии, может сподвигнуть человека на некультурные поступки, а также делает из человека свинью — в исламе они считаются нечистыми животными.

Деление на мужские и женские вагоны в метро

Многие русские туристы попадают в неловкие ситуации в дубайском метро из-за того, что там существует определенное деление на вагоны. Можно купить золотую карту, которая даст вам доступ в вагоны первого класса — там одиночные места, в час-пик меньше людей, но и заплатить за это придется в несколько раз выше. Есть еще один тип вагона — вагоны для женщин. Как правило, эти вагоны расположены в передней или в задней части поезда. Там имеют право находиться только женщины и дети. По мнению правительства, такая мера оберегает женщин от приставаний в общественном транспорте. Если вы окажетесь в вагоне первого класса без золотой карты или мужчина попадет в женский вагон, то вам грозит штраф. А во втором случае еще и несколько десятков косых взглядов до тех пор, пока вы не осознаете, что происходит.

Запрет на проявление чувств и дресс-код

Для экскурсионных прогулок и для визитов в торговые центры лучше выбирать более закрытую одежду. Женщинам не рекомендуют сильно оголять ноги, плечи, а также носить вещи с глубоким вырезом в зоне декольте. Если в туристических местах на вас просто косо посмотрят, то около мечетей могут сделать замечание.