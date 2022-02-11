Где нельзя оставлять чаевые

Большинство туристов из России не привыкли оставлять чаевые в отелях и ресторанах. Многим это даже кажется "разводом на деньги". Если вы относите себя к таким путешественникам, читайте, в каких странах оставлять чаевые неприлично, в материале "Рамблера".

В США принято везде и всем оставлять чаевые, в противном случае ситуация может обернуться скандалом, так как сотрудники сферы услуг очень зависимы финансово от таких прибавок к зарплате. Неприятный инцидент как-то произошел с Хилари Клинтон, которая ушла, не отблагодарив официантку, и разгневала американцев. За это ее обвинили в жадности и невоспитанности как в письмах, так и на страницах газет. Это было в еще 2000-м году, но такое отношение к чаевым сохраняется в США до сих пор.

В некоторых странах чаевые уже включены в счет, например, во Франции, а в некоторых их оставляют по желанию. Но есть места, где привычная американцам и европейцам культура считается оскорблением. К примеру, в Японии. Согласно японскому этикету, оставленные клиентом деньги могут унизить человека. По их мнению, хороший сервис итак стоит на первом месте, и за это не нужно дополнительно платить. В отелях сотрудников также учат вежливо отказываться от чаевых.

В Аргентине чаевые запрещены на законодательном уровне. Это было прописано в законе о труде в 2004 году. Однако на практике чаевые все-таки оставляют, за это не последует наказания, но можно никак не благодарить, и вас не сочтут хамом.