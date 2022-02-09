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24 минуты назад

«Разводилово»: что думают россияне про чаевые

Мира Маркина

Оставлять чаевые официантам, сотрудникам отелей, курьерам или не оставлять? Собрали мнения россиян по этому поводу.

«Разводилово»: что думают россияне про чаевые
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На одном из популярных форумов для путешественников развернулась дискуссия по поводу того, что во многих странах чаевые включены в счет. Одни пользователи написали, что это нормально, человек платит за обслуживание даже, если ему что-то не понравилось в отношении официантов:

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"Вы имеете право оплатить счет за вычетом уже включенных в него чаевых, но мне кажется это некрасиво, каким бы ни был сервис";

"На мой взгляд, чаевые, которые ты оставляешь в другой стране, это больше чем чаевые, это такая своеобразная дань уважения...поэтому оставляю всегда и очень хорошие. И если случается, что возвращаюсь в это место еще раз, никаких проблем уже не возникает точно...чувствуешь себя VIP клиентом";

"Люди во всем мире любят сервис. Как приятно, когда в ресторане к тебе уважительно относятся, улыбаются и так далее, хочется отблагодарить такого сотрудника, особенно на фоне тех, кто хамит".

Другие же убеждены, что это "развод на деньги", и добровольно никогда сами не оставляют чаевые в кафе и отелях.

"Это дает право на разводилово - ведь можно и 1000% чаевых прописать"; "Не люблю, когда за меня что то решают, особенно на бытовом уровне", - написали пользователи о включенных в счет чаевых.

Привычка благодарить работников сферы услуг, оставляя чаевые, среди россиян не сильно развита. Об этом говорят и комментарии путешественников и на других форумах:

"Почему я ДОЛЖЕН давать чаевые? Официанту, гардеробщику, курьеру в Интернет-магазине? Что за вымогательство такое??? У нас в стране почему-то принято давать чаевые. Людям, которые и так ОБЯЗАНЫ тебя обслуживать. Которые получают за это зарплату. Причем всем - официантам, гардеробщикам, барменам, таксистам, теперь уже и курьерам в Интернет - магазине. Какого, спрашивается, черта? Я тоже работаю, и мне никто никогда в жизни никаких денег не предлагал!";

"Я не понимаю, почему я должна свои честно заработанные кому-то отдавать просто так? Сама работаю торговым представителем, до этого работала кассиром, мне чаевые никто не оставлял, вроде как не положено, а тем же официантам, например, оставлять надо. А почему? Я ведь плачу за заказ, то, что официант хорошо обcлуживает, по-моему, само собой разумеющееся, а не какой-то бонус, также с доставкой еды, мне ее не бесплатно привозят и не за 10 минут, почему я должна за это доплачивать".

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