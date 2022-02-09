«Разводилово»: что думают россияне про чаевые

"Я не понимаю, почему я должна свои честно заработанные кому-то отдавать просто так? Сама работаю торговым представителем, до этого работала кассиром, мне чаевые никто не оставлял, вроде как не положено, а тем же официантам, например, оставлять надо. А почему? Я ведь плачу за заказ, то, что официант хорошо обcлуживает, по-моему, само собой разумеющееся, а не какой-то бонус, также с доставкой еды, мне ее не бесплатно привозят и не за 10 минут, почему я должна за это доплачивать".