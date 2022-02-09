«Разводилово»: что думают россияне про чаевые

Оставлять чаевые официантам, сотрудникам отелей, курьерам или не оставлять? Собрали мнения россиян по этому поводу.
На одном из популярных форумов для путешественников развернулась дискуссия по поводу того, что во многих странах чаевые включены в счет. Одни пользователи написали, что это нормально, человек платит за обслуживание даже, если ему что-то не понравилось в отношении официантов:
"Вы имеете право оплатить счет за вычетом уже включенных в него чаевых, но мне кажется это некрасиво, каким бы ни был сервис";
"На мой взгляд, чаевые, которые ты оставляешь в другой стране, это больше чем чаевые, это такая своеобразная дань уважения...поэтому оставляю всегда и очень хорошие. И если случается, что возвращаюсь в это место еще раз, никаких проблем уже не возникает точно...чувствуешь себя VIP клиентом";
"Люди во всем мире любят сервис. Как приятно, когда в ресторане к тебе уважительно относятся, улыбаются и так далее, хочется отблагодарить такого сотрудника, особенно на фоне тех, кто хамит".
Другие же убеждены, что это "развод на деньги", и добровольно никогда сами не оставляют чаевые в кафе и отелях.
"Это дает право на разводилово - ведь можно и 1000% чаевых прописать"; "Не люблю, когда за меня что то решают, особенно на бытовом уровне", - написали пользователи о включенных в счет чаевых.
Привычка благодарить работников сферы услуг, оставляя чаевые, среди россиян не сильно развита. Об этом говорят и комментарии путешественников и на других форумах:
"Почему я ДОЛЖЕН давать чаевые? Официанту, гардеробщику, курьеру в Интернет-магазине? Что за вымогательство такое??? У нас в стране почему-то принято давать чаевые. Людям, которые и так ОБЯЗАНЫ тебя обслуживать. Которые получают за это зарплату. Причем всем - официантам, гардеробщикам, барменам, таксистам, теперь уже и курьерам в Интернет - магазине. Какого, спрашивается, черта? Я тоже работаю, и мне никто никогда в жизни никаких денег не предлагал!";
"Я не понимаю, почему я должна свои честно заработанные кому-то отдавать просто так? Сама работаю торговым представителем, до этого работала кассиром, мне чаевые никто не оставлял, вроде как не положено, а тем же официантам, например, оставлять надо. А почему? Я ведь плачу за заказ, то, что официант хорошо обcлуживает, по-моему, само собой разумеющееся, а не какой-то бонус, также с доставкой еды, мне ее не бесплатно привозят и не за 10 минут, почему я должна за это доплачивать".