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1 час назад

«Страшно и жутко»: как выглядит самый глубокий бассейн мира изнутри

Тиктокер и путешественник @abdulla_alsenaani показал, как выглядит самый глубокий бассейн мира изнутри. Блогер окунулся в бассейн Deep Dive Dubai, чтобы снять внутренний «интерьер» в виде затонувшего города.

В комментариях под видео пользователи выразили как восхищение, так и страх перед огромным водным пространством.

«Это все шуточки, пока вы не выроните туда очки», «Я думал это бассейн, а не подводный город», «Представьте, что вы опускаете ноги в воду, и вас кто-то тянет вниз», «Это бассейн из хорроров», «Там нужно немного света», «Страшно и жутко», — пишут комментаторы под видео в TikTok.

60-метровый Deep Dive Dubai в городе Дубай подходит как для любительского плавания, так и для дайвинга. Вместимость бассейна — 14 000 000 литров воды.

Бассейн с виду напоминает воронку. Стены — не плоские, как в обычном бассейне, а имеют окна и двери с выходами в целые меблированные комнаты. На дно бассейна поместили «затонувший» автомобиль и тележки из супермаркета.

Официальное открытие бассейна состоялось в июле 2021, а с конца года он доступен для широкой публики. Попасть внутрь может любой человек, записавшись заранее на сайте. Тренеры также предлагают курсы скуба-дайвинга и фридайвинга. Цена посещения начинается с 1800 дирхам (37 947 рублей).

Ранее «Рамблер» показывал, как на самом деле выглядит Дорога гигантов.

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