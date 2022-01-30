Видео: как на самом деле выглядит Дорога гигантов

Дорога гигантов — одна из популярнейших достопримечательностей Ирландии. Тропа получила известность в XVIII веке, когда ее заметил епископ Деррийский. В XIX веке здесь уже было множество туристов, а в 80-хх годах прошлого столетия Дорога получила статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО и национального заповедника.

Тропа выглядит как каменный трамплин из разноуровневых колонн, который начинается у подножья скалы и постепенно «тонет» в море, как показано на видео. Если смотреть на этот природный объект с высоты, каменные столбы напоминают соты. А все потому, что они представляют собой выточенные шестиугольные стержни. Самое высокое каменное изваяние достигает 12 метров в высоту.