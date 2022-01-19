Видео: чем уникален «Зачарованный город»

«Зачарованный город» – название знаменитого парка камней в Испании. Он входит в состав заповедника Серрания-де-Куэнка и находится всего в 28 километрах от города Куэнка. Еще в 1929 году он был признан природным объектом Национального интереса.

Гористую местность Серрания-де-Куэнка отличают каменистые образования, которые формировались в течение веков, благодаря воздействию воды, ветра и льда. В результате возникли каменные фигуры, напоминающие людей, предметы и животных. Смотрите видео, чтобы увидеть самые знаменитые из них.