Группа туристов в Исландии сыграла в волейбол прямо рядом с извергающимся вулканом. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте @ruteinars, стало вирусным в социальных сетях.
"Просто несколько человек случайно играют в волейбол рядом с извергающимся вулканом в Исландии",
— подписала ролик девушка, заснявшая смелых туристов.
Оказалось, что это исландская волейболистка Тельма Догг (Thelma Dögg) и ее друзья.
"Перцовый челлендж с крутыми людьми и морозом -12 градусов!"
— написала спортсменка на своей странице в Instagram.
"Они думают, что вулкан не взорвется и не убьет их мгновенно, поэтому им было наплевать на извержение. О боже, так страшно"; "Это видео настоящее или монтаж? серьезно, я не могу представить",
— удивились пользователи в комментариях.
Смотрите видео, чтобы увидеть сумасшедший поступок туристов.
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