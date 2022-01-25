Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
55 минут назад

Туристы сыграли в волейбол у извергающегося вулкана: видео

Группа туристов в Исландии сыграла в волейбол прямо рядом с извергающимся вулканом. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте @ruteinars, стало вирусным в социальных сетях.

"Просто несколько человек случайно играют в волейбол рядом с извергающимся вулканом в Исландии",

— подписала ролик девушка, заснявшая смелых туристов.

Оказалось, что это исландская волейболистка Тельма Догг (Thelma Dögg) и ее друзья.

"Перцовый челлендж с крутыми людьми и морозом -12 градусов!"

— написала спортсменка на своей странице в Instagram.

"Они думают, что вулкан не взорвется и не убьет их мгновенно, поэтому им было наплевать на извержение. О боже, так страшно"; "Это видео настоящее или монтаж? серьезно, я не могу представить",

— удивились пользователи в комментариях.

Смотрите видео, чтобы увидеть сумасшедший поступок туристов.

В другом ролике рассказываем, как попасть в Скандинавию, не уезжая из России.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители