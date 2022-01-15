Пользователь Тик-Ток с ником @persick_no_cheat разместил в своем аккаунте видео с фактами о Новой Зеландии, которые могут и шокировать, и удивить.

Например, в этой островной стране не любят людей с лишним весом. Причем настолько, что процент отказов при оформлении ими гражданства довольно высок. Один из официальных языков там жестовый. Это связано с тем, что среди новозеландцев более двух десятков тысяч людей глухонемые.

А еще местные жители необыкновенно толерантны к холоду. Так что увидеть человека в шортах и футболке при нулевой температуре воздуха – нормально. Что не менее интересно, он обязательно воспользовался солнцезащитным кремом перед выходом на улицу, потому что знает: Новая Зеландия находится в “озоновой дыре”, а это значит, что получить ожог от солнца – дело 10-15 минут.