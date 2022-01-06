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1 час назад

Ледник в тропиках и мост над облаками: чем удивляет Аргентина и Вьетнам

Тик-Ток блогер с ником @interesnoznat33 в своих роликах рассказывает о местах планеты, которые по праву можно назвать “самыми-самыми” – необычными, захватывающими дух, неожиданными. И все их можно посетить! Посмотрите сами.

Во вьетнамском городе Дананг существует Золотой мост. И “золотым” он назван не только из-за цвета. На строительство моста ушло не меньше двух миллиардов долларов. Особый интерес представляет его конструкция. Лента 150-метрового моста, расположенная вдоль края горы Бана (на высоте 1400 метров), словно парит в воздухе, поддерживаемая двумя гигантскими ладонями из стекла и стали. Они, кстати, состарены специально – такова задумка автора проекта.

Власти Вьетнама обсуждают строительство младшего брата уникального моста и хотят, чтобы он был серебряным.

Если в вашей голове есть ассоциация, что Южная Америка (в частности, Аргентина) – край вечного лета, автор ролика спешит убедить вас в обратном. Дело в том, что на территории национального парка Лос-Гласьярес есть самый настоящий ледник колоссальных размеров. Площадь его – 250 квадратных километров. Подобравшись ближе к леднику, путешественники поражаются тишине, которая изредка прерывается грохотом откалывающихся льдин. Они превращаются в айсберги и плывут по водам озера Архентино. Но и сам Перито-Морено перемещается ежедневно примерно на два метра.

Недавно "Рамблер" рассказывал, как отдыхают русские туристы во Вьетнаме после двухлетнего перерыва (в связи с пандемией).

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