Тик-Ток блогер с ником @interesnoznat33 в своих роликах рассказывает о местах планеты, которые по праву можно назвать “самыми-самыми” – необычными, захватывающими дух, неожиданными. И все их можно посетить! Посмотрите сами.

Во вьетнамском городе Дананг существует Золотой мост. И “золотым” он назван не только из-за цвета. На строительство моста ушло не меньше двух миллиардов долларов. Особый интерес представляет его конструкция. Лента 150-метрового моста, расположенная вдоль края горы Бана (на высоте 1400 метров), словно парит в воздухе, поддерживаемая двумя гигантскими ладонями из стекла и стали. Они, кстати, состарены специально – такова задумка автора проекта.

Власти Вьетнама обсуждают строительство младшего брата уникального моста и хотят, чтобы он был серебряным.