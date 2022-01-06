Тик-Ток блогер с ником @interesnoznat33 в своих роликах рассказывает о местах планеты, которые по праву можно назвать “самыми-самыми” – необычными, захватывающими дух, неожиданными. И все их можно посетить! Посмотрите сами.
Во вьетнамском городе Дананг существует Золотой мост. И “золотым” он назван не только из-за цвета. На строительство моста ушло не меньше двух миллиардов долларов. Особый интерес представляет его конструкция. Лента 150-метрового моста, расположенная вдоль края горы Бана (на высоте 1400 метров), словно парит в воздухе, поддерживаемая двумя гигантскими ладонями из стекла и стали. Они, кстати, состарены специально – такова задумка автора проекта.
Власти Вьетнама обсуждают строительство младшего брата уникального моста и хотят, чтобы он был серебряным.
Если в вашей голове есть ассоциация, что Южная Америка (в частности, Аргентина) – край вечного лета, автор ролика спешит убедить вас в обратном. Дело в том, что на территории национального парка Лос-Гласьярес есть самый настоящий ледник колоссальных размеров. Площадь его – 250 квадратных километров. Подобравшись ближе к леднику, путешественники поражаются тишине, которая изредка прерывается грохотом откалывающихся льдин. Они превращаются в айсберги и плывут по водам озера Архентино. Но и сам Перито-Морено перемещается ежедневно примерно на два метра.
Недавно "Рамблер" рассказывал, как отдыхают русские туристы во Вьетнаме после двухлетнего перерыва (в связи с пандемией).