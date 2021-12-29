Популярное для россиян туристическое направление вновь открыто. Во Вьетнам после двухлетнего перерыва прилетели первые российские туристы. О том, как проходит отдых, в материале "Рамблера".

25 декабря из России во Вьетнам прилетел первый туристический рейс с 325 пассажирами на борту. На рейсы 29 декабря и 1 января уже практически нет мест. Авиакомпания Azur air планирует осуществлять два рейса в неделю.

Оказывается, первые россияне, прилетевшие на курорт, сталкиваются с целым списком ограничений.

"Нужно понимать, что для въезда во Вьетнам сейчас действует еще одно обязательное правило – наличие визового приглашения, которое оформляется в течение семи дней туроператором. То есть приобрести так называемый "горящий тур" невозможно", – объясняют РИА Новости в Anex Tour.

Кроме того, для въезда в страну нужно предоставить сертификат о полной вакцинации ("Спутник V" одобрен во Вьетнаме), результат "свежего" ПЦР-теста, приобрести страховку от коронавируса.

В турагентствах объяснили, что на курорте действуют ограничения на передвижения, а экскурсии разрешены только в группах. Для вакцинированных россиян карантин не предусмотрен, однако они могут отдыхать лишь в некоторых гостиницах с прилегающей территорией и пляжем.

Многие туристы спешат вернуться во Вьетнам после двухлетнего ожидания. При этом туроператоры отмечают, что выбор путевок во Вьетнам пока еще не большой — в ассортименте всего семь объектов.

Туристы, уже прилетевшие во Вьетнам, рассказывают, что столкнулись с неразберихой в аэропорту.

"Сотрудники аэропорта ходили в синих антиковидных костюмах, словно врачи в "красных" зонах. Раз в пять минут сотрудник выносил нам несколько паспортов. А в самолете больше 300 пассажиров. Мы просидели несколько часов. Мамы с детьми не выдерживали, начинали жаловаться сотрудникам аэропорта и требовали быстрее выдать им паспорта", — рассказал турист изданию Москва24.

Сам отдых туристу напомнил египетские курорты и детские лагеря. Примерно половина первого рейса заселилась в один отель.

"Здесь люди со всей России: из Магадана, Барнаула, Оренбурга, из Питера, Уфы. Мы все перезнакомились. Обстановка чем-то напоминает детский лагерь. За территорию отеля не пускают, купить какие-то вещи можно только через гидов, но выходит втридорога. Заказываем им как доставку в отель. Я, например, забыл средство от загара, пришлось покупать", – добавил турист.

Путешественники рассказывают, что на курорте сейчас отдыхают только русские и местные Причем вьетнамцы оказались даже похожи на россиян по менталитету.

При этом выйти за пределы гостиницы можно во время групповых экскурсий. Свободно гулять п городу вне экскурсий нельзя, а туристов водят только по определенным маршрутам. Туристы рассказывают, что по дороге и завозят в дорогие магазины.

"Некоторые постояльцы отеля отошли метров на 300 за территорию отеля во время прогулки по пляжу, попытались зайти в ресторан. Персонал увидел, что это иностранцы, и не пустил. Они боятся коронавируса...", — рассказал турист.

По его словам, во Вьетнаме сейчас можно спокойно отдохнуть, несмотря на антиковидные ограничения: