Руины в Белоруссии, где живут только призраки

Эти дворцы еще ждут своих реставраторов, но посещают их не только туристы, но и привидения.

Фото: Ілья Аксенаў. Гольшанский замок Ілья Аксенаў. Гольшанский замок

Гольшанский замок

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Он был возведен в первой половине XVII века. В его стиле все еще чувствуется влияние фламандской архитектуры, хотя сейчас от пышных чертогов осталась лишь башня да несколько арок. Но ночью здесь все еще прогуливается Черный монах. По легенде, бедный юноша Гремислав полюбил княжну Анну Гольшанскую — это семейство и владело замком. Девушка ответила взаимностью, несмотря на то, что уже была замужем за шляхтичем. Однажды муж узнал о тайных свиданиях влюбленных и приказал замуровать парня в стену. По другой версии, Анна разделила судьбу юноши, так что замуровали их вместе, но инициатором был не муж, а отец девушки. Что касается исторической подоплеки, то в роду Гольшанских было как минимум четыре княжны с таким именем, но неизвестно к какой из них относится это предание.

Черного монаха иногда навещает Белая дама, обитающая в костеле монастыря францисканцев. Сейчас этот храм известен как Церковь Святого Иоанна Крестителя в Гольшанах. Церковь была построена по приказу Павла Стефана Сапеги, который после женитьбы на Елене Гольшанской стал владельцем замка.

По преданию, одна стена монастыря постоянно обваливалась. Тогда мастера вспомнили о древнем обычае и решили укрепить ее ритуальной жертвой. Они договорились, что замуруют в стену одну из жен каменщиков — ту, которая придет первой. Жертвой стала жена самого молодого строителя, которая принесла мужу обед. Так в монастыре поселился призрак Белой панны, которую описывают как молодую женщину в белом платье, которое напоминает подвенечное.

Кревский замок

Первый каменный замок Великого княжества Литовского был свидетелем страшных и значительных событий в истории страны и династии Гедиминовичей. Неудивительно, что у здешних развалин зловещая репутация. В новолуние и полнолуние здесь можно услышать самые разные звуки: позвякивание цепей, звон мечей, ржание и топот лошадей и женский голос, поющий песню.

Руины Кревского замка можно назвать цитаделью самых разных привидений, но среди них выделяют тени убийц князя Кейстута, задушенного в подземелье по приказу своего племянника Ягайлы, с которым он боролся за трон. А вот сыну Кейстута Витовту удалось сбежать благодаря уловке его жены. Он переоделся в женское платье и под видом служанки выбрался из замка. Витовт и Анна сбежали в Полоцк.

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Второе знаменитое привидение Кревского замка — девушка с собакой. Ее появление тоже связывают с князем Ягайлой. Он как будто бы ухаживал за гордой дочерью одного из местных феодалов и даже устранил претендента на ее руку, но девушка отвергла его, а ее любимая собака укусила князя. Тогда оскорбленный Ягайло приказал замуровать девицу вместе с верным псом в подземелье.

Ягайло откупился от отца и брата девушки золотом, но ее призрак появился перед ними и приказал закопать сокровища в лесу. Однако алчность пересилила кровные узы, и мужчины отказались, а спустя три дня умерли.

В других версиях легенды фигурируют два безымянных князя, сражавшихся за любовь гордой барышни.

В ясные ночи призрак девушки медленно скользит по стенам замка. Ее сопровождает пес-фантом. Встреча с ними сулит несчастье и скорую смерть, особенно если прикоснуться к призраку. Причем девушка может преследовать свою жертву, попытаться ее обнять и даже заговорить. Опытные охотники за привидениями советуют не смотреть на нее и тем более не отвечать.

Смольянский замок

Этот замок на берегу речки Дерновки еще называют «Белый Ковель». Он был возведен в XVII веке по приказу князя Семёна Сангушко-Ковельского. Сейчас от величественного «Белого Ковеля» частично сохранилась лишь пятиярусная башня с фрагментом стены, остатки фундамента и подвалы.

Но причудливая народная фантазия связала Смольянский замок с королевой Боной Сфорцой, женой польского короля и великого князя литовского Сигизмунда I. О ней мы уже немного рассказывали в связи с привидением Черной панны. Властная Бона Сфорца владела Смольянами еще до того, как замок был построен.

Alex Zelenko

Хотя королева умерла и погребена в Италии, местные жители верили, что ей не спится на родине, поэтому ее призрак появляется в осенние сумерки, когда по земле стелется туман. Тогда можно увидеть призрачный силуэт женщины в короне в окнах башни, которая начинает мерцать. Некоторые даже слышат музыку.

Любчанский замок

Частично восстановленный замок основан в 1581 году. От былого великолепия остались только две башни. Здесь периодически можно увидеть призрак влиятельного вельможи Яна Кишки, первого хозяина замка и поселка Любчи. Он занимался пропагандой арианства, для чего основал школу и типографию, писал религиозные трактаты и выступил в защиту веротерпимости на польском сейме 1589 года. И по сей день Ян Кишка приглядывает за свои владением, наблюдая за энтузиастами, которые реставрируют замок.

Быховский замок

Он был основан магнатом Яном Каролем Ходкевичем, который в российской истории известен своим участием в Смуте. Он дважды ходил на Москву и проиграл битву на Девичьем поле второму ополчению во главе с Пожарским, Мининым, Хованским и Трубецким.