Черная панна и Сонечка: замки Белоруссии, где точно есть призраки

В стенах этих дворцов до сих пор скользят бледные тени тех, кто не нашел покоя даже после смерти. Подробности — в статье «Рамблера».

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Мирский замок

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Возведенный в первой половине XVI века Мирский замок неоднократно перестраивался под вкусы владельцев. До сих пор непонятно, что заставило не самого богатого урядника Великого княжества Литовского Юрия Ильинича построить на склоне лет грандиозный каменный замок, когда даже очень влиятельные магнаты довольствовались деревянными усадьбами. Так или иначе Ильиничи владели Мирским замком до 1569 года.

Затем его хозяевами стали могущественные Радзивиллы. Доминик Иероним Радзивилл потерял свои владения в России, так как воевал на стороне Наполеона. Его дочь Стефания вышла замуж за Льва Витгенштейна. Так владельцами Мирского замка стали Витгенштейны, а в 1891 году Святополк-Мирские. Бурная история замка отразилась не только в смешении готики, барокко и романтизма, но и в фамильных призраках.

Первый из них — Сонечку или Белую Панну — связывают с Николаем Ивановичем Святополк-Мирским. По легенде он приказал вырубить старинный яблоневый сад и выкопать на этом месте пруд. Местные крестьяне не одобрили поступок и считали озеро проклятым. Там как будто бы и впрямь начали тонуть люди. Одной из жертв стала юная дочь Николая Ивановича Соня. Ее прозрачный силуэт в белом платье видели в парке, во дворе и в галереях, когда была потревожена ее усыпальница.

В реальности у Святополк-Мирского не было дочери Софьи, зато было семь сыновей. У одного из них, Ивана, действительно была дочь Соня, которая умерла подростком в 1913 году. Но утонула она не в местном пруду, а в Болгарии. Однако ее тело родные действительно привезли в Мир и похоронили в часовне замка. Как бы там ни было, Белая Панна — безобидное и молчаливое привидение. Чего нельзя сказать о втором призраке Мирского замка.

Этот темный фантом изредка появляется в укромных уголках и не прочь напугать гостей. Считается, что это призрак того самого Доминика Иеронима Радзивилла. В спешке покидая Россию с французской армией он будто бы приказал своему эконому спрятать его сокровища в Мирском и в Несвижском замках, ведь Радзивиллы были сказочно богаты. Когда в Мир вступили русские войска они принялись допрашивать прислугу замка. Часть ценностей была обнаружена, но не вся. А призрак мятежного Радзивилла до сих пор то ли ищет, то сторожит свои богатства.

Несвижский замок

Еще одна жемчужина Радзивиллов и всей Белоруссии. Великолепный замок отражается в зеркальной глади прудов и до сих пор поражает воображение своим барочным шиком. Несвиж был одной из резиденций Радзивиллов и тесно связан с историей этого рода. Здесь обитает знаменитая Черная Панна.

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Согласно канонической версии при жизни эту даму звали Барбара Радзивилл. Красавица покорила польского короля Сигизмунда Августа и тайно вышла за него замуж. Сразу после смерти старого короля Сигизмунд объявил о своем браке и потребовал, чтобы любимую Барбару короновали. Польская знать, которая не жаловала могучих Радзивиллов, сторонников независимости Литвы, сопротивлялась коронации Барбары. Против выступила и мать Сигизмунда Бона Сфорца, которая хотела женить сына на какой-нибудь итальянке. В конце концов король настоял на своем, но через год после коронации Барбара умерла. Ходили слухи, что ее отравили по приказу свекрови.

Так или иначе король похоронил свою королеву и впал в депрессию. Наконец он нашел чернокнижника пана Твардовского, который устроил ему спиритический сеанс. Увидев призрак возлюбленной, он бросился к ней, хотя это было запрещено. С тех пор Барбара не может найти дорогу на тот свет и бродит по Несвижскому замку.

Однако сами Радзивиллы считали иначе и видели в Черной Даме Анну Екатерину Сангушко. Она против своей воли вышла замуж за молодого князя Кароля Станислава Радзивилла в 1692 году. Впрочем, Кароль Станислав тоже не хотел жениться на ней, так как был влюблен в мещанку Марию. Брак был несчастливым, супруги так и не смогли полюбить друг друга. Даже дети не могли ее утешить, большая часть из них умерла еще в младенчестве. Поэтому Анна Екатерина постоянно носила траур, и ее еще при жизни прозвали черной дамой. Женщина начала думать, что проклята. После смерти мужа она занималась благотворительностью и благоустройством поместий. По завещанию ее похоронили среди одиннадцати маленьких гробов, где покоились ее дети.

С тех пор в облике Черной Панны она предупреждала своих потомков о грозящей им опасности или скорой смерти. Но видеть ее могут только Радзивиллы. Кроме того, в Несвиже безуспешно ищут двенадцать золотых статуй апостолов, которые исчезли после бегства Доминика Иеронима Радзивилла.

Дворец Пусловских

Его еще называют Коссовским замком. Сравнительно молодой дворец был основан в 1830 году Казимиром Пусловским. Его сын Вандалин продолжил дело. В роскошном дворец было 132 комнаты. Каждый зал был оформлен в уникальном стиле и имел особое предназначение. Например, в Черном зале играли в карты, в Белом — устраивали балы, в Розовом — слушали музыку. Вандалин и его жена Ядвига умели жить со вкусом. Ядвига Пусловская любила удивить гостей летним катанием на санях, где вместо снега использовали соль.

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Считается, что после смерти расточительная аристократка вернулась во дворец очередной Черной Дамой, когда другой Пусловский, Леонард, продал особняк купцу Александрову за 700 тысяч рублей, чтобы расплатиться с карточными долгами. Черная Дама не стерпела такого оскорбления родовой чести и с тех пор может нагнать жути на тех гостей, которые ей кажутся слишком наглыми или недостаточно воспитанными.

Компанию Ядвиге составляет безымянная молодая служанка. С ней связана легенда о льве, которого по ночам хозяева выпускали погулять по коридорам дворца. Зная о хищнике, слуги после полуночи сидели в своих каморках. Но вечером к одной горничной стал приставать гость, некий магнат. Девушка вырвалась и убежала. Тело ее как будто так и не нашли, предполагалось, что она стала жертвой льва. Однако ее дух с тех пор принялся дразнить и пугать этого аристократа, когда он вновь посещал замок. Позже горничная осмелела и принялась устраивать каверзы всем гостям дворца.

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Усадьба Любанских

Ее также именуют Лошицей. В этом графском доме обитает привидение жены последнего владельца поместья Евстафия Любанского. Ядвига Геронимовна была привлекательной и романтичной дамой, обожавшей светскую жизнь. Муж подозревал ее в неверности, поэтому супруги часто ссорились.