Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Стюардесса надела прозрачный топ и удивила соцсети

Мира Маркина
1 час назад

Лорен Франко работает стюардессой в израильской авиакомпании и живет в США. Девушка активно ведет свои социальные сети и показывает подписчикам свой богатый образ жизни. В свободное от работы время Лорен ходит на вечеринки и загорает на пляжах: то в Майами, а то в Тель-Авиве. В ее Instagram-аккаунте большое количество снимков в купальниках и в дорогой одежде. Так, например, стюардесса может позволить себе сумку Dior за 250 тысяч рублей.

Лорен Франко работает стюардессой в израильской авиакомпании.
1/7 Лорен Франко работает стюардессой в израильской авиакомпании.
Фото: @laurennfranco
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Но живет она в США.
2/7 Но живет она в США.
Фото: @laurennfranco
Девушка активно ведет свои социальные сети и показывает подписчикам свой богатый образ жизни.
3/7 Девушка активно ведет свои социальные сети и показывает подписчикам свой богатый образ жизни.
Фото: @laurennfranco
В свободное от работы время Лорен ходит на вечеринки и загорает на пляжах: то в Майами, а то в Тель-Авиве.
4/7 В свободное от работы время Лорен ходит на вечеринки и загорает на пляжах: то в Майами, а то в Тель-Авиве.
Фото: @laurennfranco
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В ее Instagram-аккаунте большое количество снимков в купальниках и в дорогой одежде.
5/7  В ее Instagram-аккаунте большое количество снимков в купальниках и в дорогой одежде.
Фото: @laurennfranco
Так, например, стюардесса может позволить себе сумку Dior за 250 тысяч рублей.
6/7 Так, например, стюардесса может позволить себе сумку Dior за 250 тысяч рублей.
Фото: @laurennfranco
Недавно бортпроводница опубликовала фото в прозрачном костюме и удивила подписчиков. Она надела топик, мини-юбку и сапоги в сеточку.
7/7 Недавно бортпроводница опубликовала фото в прозрачном костюме и удивила подписчиков. Она надела топик, мини-юбку и сапоги в сеточку.
Фото: @laurennfranco

Недавно бортпроводница опубликовала фотографию в полупрозрачном костюме и удивила подписчиков. Она надела короткий топик, мини-юбку и сапоги в сеточку. Пользователи восхитились внешним видом стюардессы. Пост собрал сотни лайков и десятки восторженных комментариев.

Фотографии бортпроводницы — в галерее "Рамблера".

Заграница,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители