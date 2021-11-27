Стюардесса надела прозрачный топ и удивила соцсети

Лорен Франко работает стюардессой в израильской авиакомпании и живет в США. Девушка активно ведет свои социальные сети и показывает подписчикам свой богатый образ жизни. В свободное от работы время Лорен ходит на вечеринки и загорает на пляжах: то в Майами, а то в Тель-Авиве. В ее Instagram-аккаунте большое количество снимков в купальниках и в дорогой одежде. Так, например, стюардесса может позволить себе сумку Dior за 250 тысяч рублей.