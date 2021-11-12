Город, где запрещено поить слона пивом

В городе Натчез, США, официально запрещено давать «пиво или другие опьяняющие вещества» слонам. Рассказываем, откуда растут ноги этого странного закона.

США славится необычными законами в целом, но в особенности теми, что касаются алкоголя и вечеринок. В стране то вводили, то выводили сухой закон, а потому в каждом штате свои необычные разрешения и ограничения.

Например, в штате Нью-Хэмпшир запрещено пить или устраивать пикники на кладбище. В Северной Дакоте нельзя продавать пиво с крендельками.

В городе Натчез, штат Миссисипи, до сих пор действует самый абсурдный, хотя и логичный закон — не напаивать слонов. Вопрос не в том, что это плохо (конечно же, это так), а в том, кому придет в голову таким промышлять. Оказывается, запрет основан на реальных событиях.

По легенде, в 1810 году один из жильцов города имел в качестве домашнего питомца слона. Где он достал тропическое животное в глубинке США, легенда умалчивает.

Так или иначе, мужчина дал слону немного пива, а приятели подговорили дать животному целый бочонок напитка. Пьяный слон пошел бушевать по улицам города — это не понравилось соседям. Законы в то время продвигали решением большинства — так в городе и появился странный запрет.