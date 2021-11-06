Зачем в Японии нужны прозрачные туалеты

В прошлом году в токийском районе Сибуя установили прозрачные туалеты. Рассказываем, какую проблему администрация города решила таким необычным способом.

Туалеты с прозрачными стенами открылись в токийских парках в августе прошлого года, специально в преддверие Олимпиады 2020. Они стали частью проекта Tokyo Toilet Project от некоммерческой организации Nippon Foundation.

Идея необычного сооружения принадлежит Сигэру Бану, лауреату Притцкеровской премии 2014 — международной награды, которую вручают выдающимся архитекторам.

Необычный дизайн выбрали, чтобы бороться с опасениями местных и туристов относительно чистоты и безопасности в уборных.

Координатор социальных проектов в Nippon Foundation Михоко Уэки комментирует:

«Использование общественных туалетов в Японии ограничено из-за стереотипов, что они темные, грязные, вонючие и страшные».

По словам Уэки, фонд решил переосмыслить образ общественного туалета и противостоять подобным опасениям.

У кабинок прозрачные стенки, чтобы любой человек еще с улицы лично убедиться в чистоте и безопасности внутри. Насчет приватности можно не беспокоиться: стекло становится непрозрачным и матовым, когда кабинку запирают изнутри.

«Когда дверь открыта, электрический ток проходит через кристаллы в стеклянных панелях, создавая эффект прозрачности. Если закрыть кабинку правильно, электричество перестает поступать, и стекло становится непрозрачным».

Новые туалеты имеют кабинки для женщин, мужчин, общую кабинку и кабинку для людей с инвалидностью.