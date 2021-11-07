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Россияне признались, где хотели бы зимовать

Катя Кобышева
3 часа назад

Стало известно, куда россияне хотели бы отправиться на зимовку. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне признались, где хотели бы зимовать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным опроса, проведенного сервисом, 81% россиян подумывали о том, что было бы неплохо переждать зиму там, где не так холодно. Однако лишь 40% процентов опрошенных действительно могут позволить себе уехать на продолжительное время без потери дохода. Также 82% никогда не имели опыта зимовки в других странах, а остальные уезжали на зиму хотя бы один раз. Теплые страны, по мнению 52% опрошенных, идеальны для того, чтобы пережить зиму.

Лидирует в списке стран, где россияне хотели бы провести зиму, Таиланд. За него проголосовали 19,5% опрошенных. На втором месте Индонезия — 9%, на третьем ОАЭ — 7%, а за ними Испания — 6,2% и США — 4,5%. Также в числе предпочтительнных стран были отмечены Египет, Италия и Греция.

Более половины опрошенных (52%) готовы уехать лишь на часть зимы, а 48% хотели бы уехать еще осенью и остаться до весны. При этом до Нового года не против уехать 72%, а 28% предпочли бы отметить праздник на родине. В опросе приняли участие 1580 человек.

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