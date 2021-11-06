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Путешественница сняла на видео секретные комнаты в самолете

Мария Каткова
2 часа назад

Блогер и путешественница по имени Мишель сняла на видео секретные комнаты, которые есть в некоторых самолетах. Своим видео она поделилась в TikTok.

Девушка показала на видео, как проходит в секретную комнату в самолете. На кадрах видно, как она поднимается по лестнице напротив кабины пилота, а в комнате расположены две кровати со шторками.

Мишель объяснила, что эти комнаты предназначены не для пассажиров и есть только на тех самолетах, которые выполняют трансатлантические перелеты. В этой комнате спят пилоты и стюардессы.

"Эта комната находится около кабины пилота, попасть в нее можно только по скрытой лестнице. Здесь есть две кровать с занавесками, которые можно закрыть для уединения"

Спальные зоны обычно не видны глазу пассажиров, поэтому не все знают о том, что в самолете есть секретные комнаты для отдыха экипажа. Пилоты говорят, что очень важно отдыхать при длительных перелетах, чтобы сохранять концентрацию.

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