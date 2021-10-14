Почему люксовые отели выгоняли звезд из номеров

Даже мировая известность и платежеспособность не станут гарантией того, что ваше имя не внесут в черный список постояльцев отеля, откажут в заселении или просто попросят выехать в кратчайшие сроки. Громкие истории знаменитых постояльцев, которым отказали в заселении престижные гостиницы, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Четыре комнаты" Кадр из фильма "Четыре комнаты"

Линдси Лохан

Видео дня

Звезда конца 1990-х-начала 2000-х годов известна своим далеко не примерным образом жизни. Это сказалось и на ее карьере, и на репутации. Линдси часто не обращала внимания на такие “мелочи жизни”, считая что бытовые неурядицы разрешатся сами собой. И это было ошибкой. Так, например, Лохан в 2013 году получила отказ в заселении в калифорнийский отель Shutters и была сильно удивлена фактом, что сотрудники гостиницы внесли ее имя в черный список еще в 2007 году. Тогда звезда, остановившаяся в одном из лучших номеров, после своего отъезда оставила комнату в ужасном состоянии: повсюду были разбросаны грязные полотенца, окурки и другой мусор, а горничная нашла в номере шприц, наполненный кровью.

Джон Траволта

В начале 2000-х годов актер стал участником скандала с отелем Peninsula в Нью-Йорке. Сотрудники гостиницы внесли его имя в черный список из-за неприличного поведения во время спа-процедур в одном из фитнес-центров отеля. Подробности истории на всеобщее обсуждение не выносились, упомянуто было лишь, что на Траволту жаловались массажисты салона, упоминая об “ужасных выходках” во время спа-процедур. Актера попросили выехать из отеля и больше не останавливаться на его территории. Правда, через несколько лет стороны, по всей видимости, урегулировали конфликт и запрет на заселение актера в Peninsula был снят.

Бритни Спирс

Бывшая королева поп-сцены так часто становилась участницей всевозможных скандалов, что все их вспомнить, наверно, даже трудно. Скорее всего, конфликтов с отельерами у Спирс было достаточно, но наиболее запоминающимися стали два из них. В первом случае виновата была даже не сама певица, а ее дети: сыновья Бритни во время проживания с матерью в отеле Mohegan Sun Resort & Casino в Коннектикуте в 2009 году изрисовали стены номера, сорвали шторы, испортили мебель. Инцидент удалось спустить на тормозах, конфликт был улажен и Бритни не попала в черный список отеля, хотя счет за проживание ее семейства там в те злополучные дни заметно увеличился. А вот отель Chateau Marmont в 2007 году не был столь лоялен к поп-исполнительнице: сотрудники отеля включили ее в черный список, указав причиной такого решения отвратительные манеры Спирс в ресторане. Как утверждали официанты и другие свидетели произошедшего, певица размазывала еду по лицу, пугая и вызывая отвращение у других гостей заведения.

Джастин Бибер

Ситуация с Бибером, это история о том, как фанаты могут испортить жизнь своему любимцу. В инциденте, произошедшем между Джастином и лондонским отелем Langham в 2012 году, сам исполнитель, по сути, и не был виноват. Администрация гостиницы попросила Бибера покинуть отель из-за фанаток. Толпы поклонниц певца неустанно штурмовали двери отеля, а также обрушили телефонную систему гостиницы. В черный список Бибер, правда, не попал, но, как говорится “осадочек остался”.

Кстати:

В чреные списки отелей можно попасть, совершив такие проступки:

Отказ оплачивать счета.

Хулиганство и скандалы.

Воровство.

Курение и распитие алкогольных напитков.

Порча имущества.