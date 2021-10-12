За что можно попасть в черные списки отелей

Гость, оказавшийся в черном списке отеля, скорее всего, даже не узнает о том, что попал в число нежелательных клиентов. О том, как не испортить себе репутацию, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Отель «Гранд Будапешт»" Кадр из фильма "Отель «Гранд Будапешт»"

Стоит сразу отметить, что у гостиниц есть как частные, так и международные черные списки. Базы недобросовестных постояльцев, как правило, ведут многие крупные пятизвездочные отели, которые не могут позволить себе испортить репутацию и стараются обезопасить других гостей от неприятностей. Каждый отель вправе присоединиться к общей базе, но вполне может создать и вести свой собственный черный список.

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В черный список сотрудники гостиницы вносят тех гостей, которые уже когда-либо проживали в этом отеле и оставили о себе, мягко говоря, не слишком приятные впечатления.

За что же можно попасть в черные списки отелей?

Отказ оплачивать счета

Гость, заблокировавший карту сразу после заселения в номер, но пользующийся не включенными в стоимость услугами (например, мини-баром), а после отказывающийся оплатить счет, попадет в список нежелательных клиентов практически наверняка.

Хулиганство и скандальность

Постоянное недовольство, грубость, брань и хамство в адрес сотрудников отеля, определенно, способствуют попаданию в черный список. Также в шаге от приглашения в базу гостей, с которыми не хотят иметь дел, находятся постояльцы, слишком громко слушающие музыку и собирающие в номере многолюдные тусовки, которые при этом не реагируют на замечания соседей и персонала.

Порча имущества

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что дебоширов, перебивших зеркала или стекла в номере, исписавших стены или испортивших мебель и другое имущество отеля, совершенно точно не станут больше ждать в этой гостинице.

Воровство

Если на какие-то проступки гостей администрация отелей готова закрывать глаза и, прежде, чем включить в черный список, нарушителям правил выносят предупреждения, то совершивший кражу постоялец моментально попадает в базу. Воровство — дело серьезное, в рисковать репутацией своего заведения владельцы точно не будут.

Курение

Как правило, в номерах отелей курить строго запрещено. Дымить можно только в отведенных для этого местах. Если постоялец, которого "застукали" с сигаретой несколько раз проигнорирует просьбу соблюдать правила, его оштрафуют и внесут в черный список.

Кроме вышеуказанных основных причин попадания в базу недобросовестных постояльцев, в отелях могут быть и другие: нарушение сроков заезда и выезда, скандалы в состоянии алкогольного опьянения и т.п.

Стоит отметить, что оказавшийся в черном списке гость, скорее всего, даже не узнает о том, что попал в эту базу. Еще на этапе бронирования номера сотрудники отелей проверяют данные постояльца. Если в черном списке гость не значится, администратор зарегистрирует постояльца и пожелает приятного отдыха. В случае же, если человек уже успел прослыть дебоширом и попасть в базу неблагонадежных клиентов, ему посоветуют выбрать другой отель, поскольку свободных номеров в данной гостинице в данный момент нет. Проверить, так ли это на самом деле, гость не сможет.

Кстати...

Даже если человек бронирует номер на сайте отеля или через сторонние сайты, при наличии его фамилии в черном списке заселиться туда у него в итоге не получится. Через некоторое время после подтверждения брони перезвонит менеджер отеля, вежливо извинится и проинформирует, что, к сожалению, произошел технический сбой и свободные места в гостинице отсутствуют.