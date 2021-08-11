Рекламный ролик, от которого даже при просмотре в прямом смысле может закружиться голова, сняли для компании Emirates.

При создании видео не было использовано никаких спецэффектов. Все, что зритель видит при просмотре, происходило на самом деле.

В ролике сначала крупным планом показывают модель, одетую в форму стюардессы компании Emirates. Девушка одну за одной меняет таблички с надписями рекламных слоганов компании, спокойно смотрит и улыбается. Затем оператор отдаляет камеру и постепенно открывается поразительный вид. Девушка стоит на вершине здания Burj Khalifa в Объединенных Арабских Эмиратах.

Специально для съемок был изготовлен особенный костюм для главной героини, сквозь него протянули три страховочных троса. Два из них закрепили к вершине здания, а еще один - к специальной платформе с шестом, который построили для съемок.

Более часа потребовалось съемочной группе, чтобы добраться до верхушки строения. Сами съемки велись на протяжении пяти часов, за это время для Emirates сняли несколько рекламных роликов для разных стран.

Напомним, высота Burj Khalifa составляет 828 метров, поэтому девушка в каком-то смысле стоит на вершине мира.