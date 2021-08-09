«Ценник конский»: россияне обсудили стоимость отдыха в Египте

После практически шестилетнего перерыва возобновились прямые рейсы в Египет. Пока речь идет только о регулярных рейсах, но и путешественники, и турагенства рассчитывают на чартеры. «Рамблер» узнал, что думаю люди об открытии страны пирамид и подводных садов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение самолет с российскими туристами на борту, авиасообщение с Египтом было прервано. Многие любители Красного моря летали в страну с пересадками и надеялись, что российские власти изменят свое решение. Однако сейчас далеко не все фанаты египетского отдыха обрадовались долгожданному известию.

Видео дня

С одной стороны, первых российских туристов в Шарм-эш-Шейхе встретили подарками и концертом. С другой стороны, цены на отдых с 2015 года значительно выросли и назвать Египет бюджетным направлением пока нельзя. Возможно, ситуацию в будущем исправят чартеры.

Россияне в соцсетях также обсудили эту новость. Многих смущают и даже возмущают цены на туры. Некоторые и вовсе считают, что Египет не стоит своих денег. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Дмитрий: «Прямые-то открыли, но ценник конь просто. Но лично мне в Египте не понравилось. Разве что море..остальное понять и простить. Да, был в недешевом отеле 5*, не знаю чего там в экономе творится, в такой экстрим я не ходок. Египтяне пофигисты...У этих ребят опоздать на 6 часов, а то и вообще забить на туриста, это нормально вообще. Нищета жуткая. Даже в Шарме, где пытаются создать красивую картинку для туристов, заходишь за угол, и там мусор и руины...После Турции ощущения не очень.»

Элфи: «Я не верю, что при таких ценах у них сто процентов загрузка и о глубине продаж восемь месяцев тоже не верю. Создают ажиотаж? Чтобы народ встрепенулся и бодро поскакал хватать Али Бабу и Реджину за 150? Очень хочу в Египет и ждала открытия, и денег у меня как раз 150 предназначенных на отпуск в сентябре, но тратить их на это, испортить себе отпуск или лететь в Захабию, которая и ничего себе как эконом вариант, но никак не за 130, я даже и думать не буду».

Алла: «Я никогда не была в Египте, но рассмотрю его только если дешевле Турции он будет с целью экономии. Дайвингом не интересуюсь, а пляжный отдых и сервис в Турции, думаю, повыше уровнем будет. Так что пока Турции не стоит беспокоится о конкуренции со стороны Египта».

Елена Захарова: «А толку? Цены как на Мальдивы. Нафиг он нужен этот Египет тогда».

Мария Чурсина: «Да, ценник конский».

Макс Нечаев: «Чувствуется с моим бюджетом на отпуск в сто тысяч рублей на одного любимого, я в ноябре смогу только подмосковные Химки посетить на недельку».

Федя: «Лето прошло — одумались поздно».

Евгений: «Перелёт из любого города России (кроме Москвы, разумеется) обойдётся минимум 90 на троих, так что самостоятельно особо дешевле не получится».

Tanusha Khovracheva: «Шесть лет летала через Стамбул, хорошо что всё возвращается на круги своя!»

Артем Колесников: «Накручивают цены туроператор!!!»

Leo Loxmatov: «Пусть сначала сервис в отелях приведут в порядок. А то питание, например, стало отвратительным. Не раньше весны след года можно будет ехать».

Мария Ильина: «Хотелось бы, если честно. Но пока непонятно, чистое ли море, какой сервис, да и безопасность нужна».

Серж Карзари: «Нет!!! Отвратительный сервис!! Попрошайничество! Низкий уровень безопасности! Грязь и разруха! Египет это не про отдых - это про исторические памятники, которые он смог сохранить вопреки вышеперечисленному».

Анна Чеботарева: «Красное море- самое!.. нет другого такого! Наконец покажу дочери это совсем другое море!»

Светлана Кирея: «Грязная страна, кроме моря и пустыни ничего нет особенного - но такого и даже получше добра и в других намного более прекрасных странах есть. Не пойму всеобщего восхищения Египтом».

Руководитель туристической компании Диана Фердман специально для «Рамблера» прокомментировала сложившуюся вокруг Египта ситуацию: