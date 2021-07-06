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Что можно купить в Анталии на 400 рублей

Мира Маркина
58 минут назад
Турецкие курорты привлекают российских туристов теплым климатом, удобным сервисом, а также низкими ценами.
Пользовательница TikTok под ником @via_olivka поделилась роликом, в котором показывает свои покупки на 50 лир (примерно 420 рублей по курсу на 7 июля). Так, женщина приобрела:
  • полтора килограмма черешни
  • два килограмма вишни
  • два килограмма сливовидных помидоров
  • четыре лаваша
  • два килограмма огурцов
  • три десятка домашних яиц
Ранее женщина показывала другие вариации продуктовой корзины на ту же сумму: две дыни, мешок перца, мешок баклажанов, шесть вареных кукуруз, 30 домашних яиц, три килограмма абрикосов.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни радовались тому, что в Турции дешевые фрукты и овощи. Одна пользовательница написала, что "салатик и фрукты в жару — самое то". Другие комментаторы отмечали, что рыба, птица и мясо стоит столько же, сколько в России, или даже дороже. На это @via_olivka ответила, что цены не отличаются радикально, а курица даже дешевле.
Заграница,Видео,
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