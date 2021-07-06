Что можно купить в Анталии на 400 рублей

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни радовались тому, что в Турции дешевые фрукты и овощи. Одна пользовательница написала, что "салатик и фрукты в жару — самое то". Другие комментаторы отмечали, что рыба, птица и мясо стоит столько же, сколько в России, или даже дороже. На это @via_olivka ответила, что цены не отличаются радикально, а курица даже дешевле.