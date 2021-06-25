Правила турецких отелей, которые могут удивить

Внутренние распорядки отелей могут удивить гостей при заселении. В материале "Рамблера" примеры достаточно неожиданных установок, с которыми сталкивались туристы.

Ремонт - не помеха

Ни один отель не хочет упускать выгоду, особенно в летний сезон. Но и ремонт делать тоже приходится. А как быть, если строители отеля банально не успевают сдать к началу курортного сезона новую постройку?

В Турции, к примеру, такой вопрос не стоит. Очень многие владельцы гостиниц не задумываясь открывают свои отели, доделывая ремонт в соседнем крыле или даже в соседних номерах.

Увы, это часто сказывается на качестве отдыха, но отельеры не упускают возможности подзаработать.

Сталкивались с таким?

Дресс-код на территории отеля

Некоторые отели хотят показать свою статусность и соответствовать определенной культуре поведения. В частности, в ряде гостиниц Турции существует правило, что для того, чтобы пройти на ужин в ресторан при отеле, туристы должны быть одеты соответствующим образом. На входе стоит сотрудник отеля, который оценивает внешний вид постояльцев и может вежливо попросить их сменить одежду. Правилами могут быть запрещены шлепки-сланцы, шорты-бермуды, майки-борцовки. На ужин в гостиницу с такими правилами желательно приходить в определенной одежде: для мужчин это обязательно летние брюки или джинсы, рубашка или поло, для дам - платья, юбки или брюки, короткие шорты, парео и прочая откровенно пляжная одежда под запретом.

Заказ принимает официант

Система питания в отелях Турции как правило это шведский стол. Сейчас эту систему стараются подстроить под существующие коронавирусные ограничения, но в некоторых гостиницах еще до пандемии нельзя было просто так толпиться возле столов с едой.

Следовало зайти в ресторан и ждать, пока к постояльцам не подойдет официант, предложит меню и принесет выбранные позиции. А пока гости ждут свой заказ, им будут предложены аперитивы.