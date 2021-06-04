Застрявшие в Турции россияне не смогли вернуться

Несмотря на то, что выгодная программа после отмены рейсов в Турцию, завершилась, некоторые россияне до сих пор не могут вернуться на родину. Так, сотни граждан застряли в Стамбуле из-за того, что авиакомпания не смогла совершить вывозной рейс в Москву.

Из-за того, что ограничения на полеты между Турцией и Россией продлили до 21 июня, люди застирали в аэропорту Стамбула на целый день. В итоге из России за людьми послали другой самолет, который забрал граждан страны в Москву. Смотрите видео, в котором собраны слова россиян об ожидании в Стамбуле.