Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Застрявшие в Турции россияне не смогли вернуться

Елизавета Назарова
6 часов назад
Несмотря на то, что выгодная программа после отмены рейсов в Турцию, завершилась, некоторые россияне до сих пор не могут вернуться на родину. Так, сотни граждан застряли в Стамбуле из-за того, что авиакомпания не смогла совершить вывозной рейс в Москву.
Из-за того, что ограничения на полеты между Турцией и Россией продлили до 21 июня, люди застирали в аэропорту Стамбула на целый день. В итоге из России за людьми послали другой самолет, который забрал граждан страны в Москву. Смотрите видео, в котором собраны слова россиян об ожидании в Стамбуле.
Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители