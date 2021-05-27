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Тунис ослабил ограничения для привитых туристов

Диана Товсепова
1 час назад
Власти популярного у российских туристов Туниса, заявили об отмене с 1 июня ПЦР-теста и карантина для привитых иностранцев. Об этом, как сообщает РИА Новости, стало известно из пресс-релиза премьер-министра республики.
Тунис ослабил ограничения для привитых туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ослабление ограничений, как отмечается, коснется и тех, кто недавно переболел коронавирусом. Для въезда в Тунис теперь туристам понадобится сертификат вакцинации с QR-кодом или свидетельство о перенесенном заболевании сроком не менее шести недель.
Остальным туристам старше 12 лет для въезда в республику потребуется сдать ПЦР-тест и провести неделю на карантине.
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