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Иностранцам выдадут визы на полгода в Россию

Мира Маркина
3 часа назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным туристам получить полугодовую российскую визу, вне зависимости от политики их стран в отношении россиян.
Теперь порядок выдачи разрешений на въезд в Россию для иностранных граждан упростится. Отныне при наличии подтверждения о бронировании проживания в стране они смогут оформить визу на шесть месяцев.
Ранее туристическая виза оформлялась на срок до одного месяца, либо до шести – в случае, если у государства существовал принцип взаимности с Россией.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы страны, начавшие выдавать визы для россиян.
Новости путешествий,Видео,Владимир Путин,
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