Самые опасные автодороги мира

Во время путешествий многие любят арендовать машину, чтобы было удобнее добираться до достопримечательностей и других городов. Некоторые любят приезжать в другую страну на собственных машинах. Так или иначе туристы сталкиваются с тем, что им приходиться подстраиваться под автодороги в разных государствах.

Однако, в странах из этого списка лучше не ездить за рулем или хотя бы избегать опасных маршрутов, так как с такими дорогами смогут справиться только местные, которые ездили по ним не один раз.