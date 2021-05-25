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Самые опасные автодороги мира

Елизавета Назарова
6 часов назад
Во время путешествий многие любят арендовать машину, чтобы было удобнее добираться до достопримечательностей и других городов. Некоторые любят приезжать в другую страну на собственных машинах. Так или иначе туристы сталкиваются с тем, что им приходиться подстраиваться под автодороги в разных государствах.
Однако, в странах из этого списка лучше не ездить за рулем или хотя бы избегать опасных маршрутов, так как с такими дорогами смогут справиться только местные, которые ездили по ним не один раз.
Перевал Зоджи-Ла в Индии, перевал Стельвио в Италии и на другие самые опасные автодороги смотрите в видео.
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