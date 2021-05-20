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Самые дорогие плавающие дома в мире

Анна Арсеньева
11 часов назад
Многие мечтают не просто приезжать отдохнуть на море раз в год, а иметь собственное жилье у воды: загорать на солнце, смотреть на волны и бегать с собаками по пляжу. Но кто-то идет дальше и замахивается на целый плавучий дом. Люди строят настоящие дворцы посреди морей и океанов и тратят на них миллиарды.
Например, в Калифорнии есть свой Тадж Махал на воде, а в Дубае можно пожить в роскошной трехъярусной вилле "Морской конек".
Смотрите видео, чтобы узнать о самых дорогих домах на воде, которые есть в мире.
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