Россиянка рассказала, как бюджетно отдохнуть в Египте

Россиянка отдохнула в Египте во время пандемии и рассказала, как бюджетно провести время на курорте. Своими впечатлениями путешественница поделилась с порталом "Тонкости туризма", их опубликовали на платформе "Яндекс
. Дзен".
Девушка отметила, что бояться недорогих отелей не стоит. Из-за невысокого туристического потока персонал старается быть лояльным и компенсирует все неудобства.
Вся поездка обошлась туристке в 79 тысяч рублей, из которых 21 тысячу россиянка заплатила за 10-дневное проживание в четырехзвездочном отеле. Путешественница также напомнила, что, чем раньше приобретаешь путевку, тем дешевле она будет стоить. А вот горящих туров, по словам девушки, сейчас почти нет.
Среди минусов путешествия туристка назвала "утомительный" трансфер из аэропорта в гостиницу, а также удаленность от пляжа – до него нужно ехать два километра на бесплатном автобусе.
Местную сим-карту россиянка посоветовала приобретать сразу в аэропорту, потому что там самая выгодная цена.