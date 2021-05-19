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Россиянка рассказала, как бюджетно отдохнуть в Египте в пандемию

Мира Маркина
3 часа назад
Россиянка отдохнула в Египте во время пандемии и рассказала, как бюджетно провести время на курорте. Своими впечатлениями путешественница поделилась с порталом "Тонкости туризма", их опубликовали на платформе "Яндекс. Дзен".
Россиянка рассказала, как бюджетно отдохнуть в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка отметила, что бояться недорогих отелей не стоит. Из-за невысокого туристического потока персонал старается быть лояльным и компенсирует все неудобства.
Вся поездка обошлась туристке в 79 тысяч рублей, из которых 21 тысячу россиянка заплатила за 10-дневное проживание в четырехзвездочном отеле. Путешественница также напомнила, что, чем раньше приобретаешь путевку, тем дешевле она будет стоить. А вот горящих туров, по словам девушки, сейчас почти нет.
Среди минусов путешествия туристка назвала "утомительный" трансфер из аэропорта в гостиницу, а также удаленность от пляжа – до него нужно ехать два километра на бесплатном автобусе.
Местную сим-карту россиянка посоветовала приобретать сразу в аэропорту, потому что там самая выгодная цена.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туроператоры снизили цены на путевки в Египет.
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