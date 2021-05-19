Россиянка рассказала, как бюджетно отдохнуть в Египте

Вся поездка обошлась туристке в 79 тысяч рублей, из которых 21 тысячу россиянка заплатила за 10-дневное проживание в четырехзвездочном отеле. Путешественница также напомнила, что, чем раньше приобретаешь путевку, тем дешевле она будет стоить. А вот горящих туров, по словам девушки, сейчас почти нет.