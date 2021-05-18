Почему в озере в Казахстане запретили купаться

В одном из самых популярных озер Алматы, Аэропортовском, запретили купаться. Всего в городе в этом году осталось четыре место, где разрешено заходить в воду. В Аэропортовском озере вода оказалась несоответствующей санитарным нормам.

Спасатели просят родителей следить за детьми и самим соблюдать то, что написано на запрещающих знаках. В ДЧС отмечают, что большинство несчастных случаев на воде происходит из-за того, что люди не соблюдают правила безопасности. О том, что произошло на Аэропортовском озере – смотрите в видео.