Русским туристам открыли легкий способ добраться до Абхазии

Российским туристам теперь будет легче добраться до Абхазии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление АНО «Единая транспортная дирекция».

Так, между РФ и Абхазией возобновляются мультимодальные пассажирские перевозки, которые помогут избежать неудобных пересадок.

«Единый билет включает два варианта путешествия: поезд плюс автобус, самолет плюс автобус», — объяснили в компании.

Пересадки будут выполняться в сочинском аэропорту и на железнодорожном вокзале Адлера. Воспользоваться таким предложением можно будет с 30 апреля по 30 сентября.

Услуга предусматривает доступ к пяти основным городам республики: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.