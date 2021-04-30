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Самые необычные сувениры из разных стран

Елизавета Назарова
8 часов назад
Привозить сувениры из путешествий уже давно стало хорошей традицией, которая радует родственников и друзей. За многие годы традиционными подарками стали магниты, брелоки, кружки или тарелки. Многие люди даже коллекционируют определенный тип сувениров из разных стран.
Сейчас все эти мелкие вещи уже стали банальностью. Кроме того, они не несут практической ценности и только собирают пыль на холодильниках или болтаются в связке ключей. Из многих стран привозят местную еду, которую можно довезти на самолете, а также одежду из определенных тканей, но существуют и другие более необычные сувениры. О них смотрите в видео.
Заграница,Видео,
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