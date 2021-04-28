Человек способен привыкнуть к разным условиям жизни. Некоторе люди живут в суровом климате, где практически весь год зима. Кто-то живет рядом с пустынями в постоянной жаре и засухе. Однако некоторые люди придумали более необычные места для жизни, чем пустыня и северные широты.

В Австралии, например, есть целый подземный город. На протяжении десятилетий люди живут там и строят себе дома, церкви, школы и поля для гольфа. Все это обусловлено климатом в определенных регионах Австралии, а также затратами на постройку домов. В этом месте очень много глины, из которой местные и строят дома. Про это и другие необычные места, в которых живут люди, смотрите в видео.