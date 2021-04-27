Хозяйка турецкого отеля назвала главные отличия россиян от иностранцев

Россиянка, проживающая в Анталье, узнала у хозяйки отеля об особенностях, которые отличают русских туристов. Выводами девушка поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению турчанки, россиян выдает манера одеваться. Местным кажется, что женщины едут на отдых с лучшими нарядами, а на завтрак наносят обильный макияж, когда европейки предпочитают удобную одежду и полное отсутствие косметики.

Русские туристы даже на отдыхе не расстаются с телефоном, а иностранцы, наоборот, не привыкли много времени проводить в Сети. Причина этому — дорогостоящая связь.

Как заметила владелица гостиницы, россияне придают большое значение уровню отдыха и количеству звезд, хотя особо в этом не разбираются.