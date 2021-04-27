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Хозяйка турецкого отеля назвала главные отличия россиян от иностранцев

Даня Виттиг
1 час назад
Россиянка, проживающая в Анталье, узнала у хозяйки отеля об особенностях, которые отличают русских туристов. Выводами девушка поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».
Хозяйка турецкого отеля назвала главные отличия россиян от иностранцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению турчанки, россиян выдает манера одеваться. Местным кажется, что женщины едут на отдых с лучшими нарядами, а на завтрак наносят обильный макияж, когда европейки предпочитают удобную одежду и полное отсутствие косметики.
Русские туристы даже на отдыхе не расстаются с телефоном, а иностранцы, наоборот, не привыкли много времени проводить в Сети. Причина этому — дорогостоящая связь.
Как заметила владелица гостиницы, россияне придают большое значение уровню отдыха и количеству звезд, хотя особо в этом не разбираются.
"Европейцы в этом отношении более практичны — они совсем не гонятся за показателями роскоши и цифрами".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции ввели полный локдаун.
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