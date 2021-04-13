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Самые опасные туристические достопримечательности

Елизавета Назарова
4 часа назад
Многие люди хотят посмотреть мир и посетить как можно больше стран. В них есть туристические достопримечательности, куда едут путешественники со всего мира. Конечно иногда хочется увидеть глазами то, о чем было написано когда-то в учебниках.
Однако не все туристические места оборудованы безопасными дорогами. К некоторым из них предстоит долгий и опасный путь. Иногда это зависит от погодных условий и расположения. Однако чтобы увидеть красоты других стран, туристы готовы пойти на риск.
Смотрите видео и узнаете, до каких точек в разных странах будет добираться тяжело и опасно.
Заграница,Видео,
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