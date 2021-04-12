Посетившая Турцию россиянка рассказала об ограничениях в стране

Россиянка провела отпуск в Турции и рассказала об ограничениях, действующий в стране. Своими наблюдениями туристка поделилась на платформе "Яндекс.Дзен".

Как отметила блогер, она прилетела в Стамбул еще до слухов об ограничении авиасообщения с Россией. По словам путешественницы, обстановка в городе спокойная - местные работают и занимаются своими делами.

"На улицах практически все ходят в масках. Для местных жителей за хождение без масок предусмотрен серьезный штраф. В рублях это примерно 30 тысяч. И это не слова, их действительно штрафуют",

- пояснила девушка.

Россиянка также рассказала о комендантском часе:

"Сегодня пятница и в 21 час улицы города опустели, так как в это время начинается комендантский час, который продлится до пяти часов утра понедельника. Кстати, на туристов комендантский час не распространяется".

По мнению путешественницы, перед началом туристического сезона в Турции начали проверять всех на COVID-19, из-за чего и произошел резкий всплеск заболеваемости:

"И среди большого количества выявленных случаев основная часть — это те, у кого нет симптомов. Просто Турция выявляет и их. И не скрывает своей статистики. Это важный момент".

Однако блогер призналась, что не понимает всеобщей паники: