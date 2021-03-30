Индонезия вводит новый тест на COVID-19 для туристов

Власти Индонезии с 1 апреля вводят новый вариант проверки пассажиров на COVID-19 для внутренних путешествий. Речь идет о дыхательном тесте GeNose, разработанном университетом Гаджа Мада. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Технология действует по принципу алкотестера и с точностью не менее 93% показывает наличие коронавируса в выдыхаемом человеком воздухе.

Как сообщают разработчики, анализ способен обнаружить вирус в организме пациента спустя 48 часов после заражения. Весь процесс тестирования занимает три минуты.

Чтобы точность результатов была выше, за полчаса до исследования пассажирам не рекомендуется курить, есть и пить (разрешается только простая вода). Во время прохождения теста испытуемые должны находиться в масках. Стоимость теста - около 2$.