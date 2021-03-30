Аналитики спрогнозировали снижение цен на билеты в Дубай

Стала известно о возможно падении цен на авиаперелеты в Дубай. Такая информация появилась на сайте ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, в данный момент спрос на отдых в ОАЭ значительно превышает предложение. При этом общее количество рейсов упало в десятки раз по сравнению с 2019 годом.

По прогнозам аналитиков, цены на авиабилеты в Дубай могут упасть к лету. Это произойдет в связи с разрешением Оперштаба по борьбе с коронавирусом увеличить количество рейсов на курорт из регионов.

Теперь россияне смогут вылетать в ОАЭ не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы. Рейсы будет выполнять авиакомпания Flydubai.

"Рейсы пока согласованы с частотой раз в неделю. Это не совсем удобно для формирования туров. Однако в перспективе наличие этих рейсов позволит существенно опуститься ценам на авиаперевозку",