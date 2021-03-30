Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Аналитики спрогнозировали снижение цен на билеты в Дубай

Мира Маркина
11 часов назад
Стала известно о возможно падении цен на авиаперелеты в Дубай. Такая информация появилась на сайте ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам экспертов, в данный момент спрос на отдых в ОАЭ значительно превышает предложение. При этом общее количество рейсов упало в десятки раз по сравнению с 2019 годом.
По прогнозам аналитиков, цены на авиабилеты в Дубай могут упасть к лету. Это произойдет в связи с разрешением Оперштаба по борьбе с коронавирусом увеличить количество рейсов на курорт из регионов.
Теперь россияне смогут вылетать в ОАЭ не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы. Рейсы будет выполнять авиакомпания Flydubai.
"Рейсы пока согласованы с частотой раз в неделю. Это не совсем удобно для формирования туров. Однако в перспективе наличие этих рейсов позволит существенно опуститься ценам на авиаперевозку",
- объяснил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дубай станет первым городом с паспортами здоровья для туристов.
Заграница,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители