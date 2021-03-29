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Почему нужно бояться "квадратных" волн в море

Катерина Саломе
7 часов назад
"Квадратные" волны, угол между которыми может достигать 90°, — необычное и завораживающее зрелище. Такой феномен называют "cross-waves" или "перекрестными волнами".
Это довольно редкое явление, но на западном побережье Франции есть одно место, где поперечные волны образуются с удивительной регулярностью. Это остров Ре, геология которого идеально подходит для их формирования. Вид волн каждый год привлекает на остров тысячи туристов.
Смотрите видео и узнаете, из-за чего образуются "квадратные" волны, и почему стоит их остерегаться.
Заграница,Видео,
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