"Квадратные" волны, угол между которыми может достигать 90°, — необычное и завораживающее зрелище. Такой феномен называют "cross-waves" или "перекрестными волнами".

Это довольно редкое явление, но на западном побережье Франции есть одно место, где поперечные волны образуются с удивительной регулярностью. Это остров Ре, геология которого идеально подходит для их формирования. Вид волн каждый год привлекает на остров тысячи туристов.